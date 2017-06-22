BMW M5 установил новый рекорд в дрифте с дозаправкой на ходу

Новый «заряженный» седан BMW M5 установил новый рекорд Гиннеса, проехав в дрифте непрерывно ровно восемь часов. Примечательно, что для заправки автомобиль не останавливался, а использовал особую систему быстрой закачки топлива на ходу.

Согласно данным американских автомобильных изданий, на тестовом треке BMW Performance Center в Южной Каролине был поставлен новый рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса. Уточняется, что представители американского офиса BMW на новом «заряженном» седане BMW M5 проехали в дрифте ровно восемь часов.

Отмечается, что такой длительный промежуток времени работы на высоких мощностях потребовал дозаправки, но при этом спорткар не останавливался ни на секунду. Инженеры спроектировали особую систему дозаправки на ходу, которая способна доставить в бак 70 литров бензина всего за 50 секунд.

BMW M5 за пятичасовой дрифтовый заезд преодолел порядка 374 километров, что также является новым рекордом. До этого японский Toyota GT86 смог добиться результата в 209 километров всего за 46 минут.

Напомним, что новый BMW M5 комплектуется 4,4-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 600 лошадиных сил.