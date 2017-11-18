Американский блогер заправил седан Infiniti отбеливателем

Американский блогер украинского происхождения Тарас Максимук на своем канале в YouTube опубликовал необычный видеоролик, на котором старый седан Infiniti заправляется отбеливателем, вместо бензина. Стоит напомнить, что этот же блогер не так давно заправил подержанный BMW кока-колой, после чего седан даже проехал несколько метров.

На страницах YouTube-канала TechRex появился свежий видеоролик, на котором 24-летний американский блогер продолжает «издеваться» на подержанными автомобилями. На этот раз главную роль сыграл подержанный седан Infiniti, оснащенный могучим мотором V6.

По традиции автор канала решил залить в бензобак автомобиля что-то абсолютно отличное от бензина, а на этот раз выбор пал на отбеливатель. Вполне очевидно, что на дне бензобака автомобиля Infiniti оставалось некоторое количество бензина, поэтому седан смог проехать несколько метров перед тем как заглохнуть и выйти из строя. Вероятнее всего, автомобиль получит такую стоимость ремонта, которая окажется попросту нецелесообразной.

Стоит напомнить, что ранее на канале TechRex был опубликован видеоролик, на котором «пострадал» баварский универсал BMW 5-Series Touring – бензобак модели был заполнен двумя литрами кока-колы, что также привело к поломке мотора.