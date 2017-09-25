Рассекречены новые подробности о спортивных LADA Vesta R и Vesta S-Line

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала торговые марки LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line. Это будут две спортивные модификации седана, которые предприятие должно презентовать в 2018 году.

Разработкой новинок занимаются инженеры подразделения LADA Sport. Как сообщается, «заряженный» седан LADA Vesta получит две версии. Более производительная модель получит под капот 1,8-литровый агрегат с отдачей 149 л.с. Бюджетный вариант оснастят 1,6-литровый мотором с мощностью 140 «лошадок». Еще вероятно, что LADA Vesta R оснастят 1,8-литровым 180-сильным агрегатом. Также его обустроят хищным аэродинамическим обвесом, выполненным в духе концепта, представленного в прошлом году, уменьшенным клиренсом, более мощными тормозными механизмами, спортивной подвеской и иными колесами. LADA Vesta S-Line лишится многих спортивных доработок, но должна стать более доступной и удобной.

Первоначально сообщалось, что спортивные варианты LADA Vesta представят в феврале будущего года. Но есть вероятность, что эти модификации презентуют на Московском мотор-шоу.