Skoda предлагает россиянам скидки на свои модели в январе

Представители российского филиала чешской машиностроительной компании Skoda объявили о начале действия специальных предложений на покупку авто бренда в январе 2018 года. Об этом сообщают журналисты специализированных изданий.

С начала года россияне могут приобрести машины Skoda, воспользовавшись программами господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При покупке авто в кредит первый платеж может быть снижен на 10% от стоимости от машины. Также предлагается акция, в рамках которой скидка на модеиль Skoda Octavia составит 155 000 рублей, а выгода на Skoda Rapid достигнет 102 700 рублей. Экономия предлагается еще при покупке Skoda Superb и Skoda Yeti, равная 225 000 и 240 000 рублей.

Интересные условия по кредиту на Skoda Rapid, Skoda Yeti и Skoda Octavia со ставкой 8,9% и первом взносе 15% также являются актуальными. Востребованные программы по утилизации и трейд-ин будут действовать до 31 января. Покупая Skoda Rapid, Skoda Octavia, Skoda Yeti или Skoda Superb, автомобилистам предоставляется экономия в размере 50 000-60 000 рублей.