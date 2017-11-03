Chevrolet Niva в январе предлагается со скидкой в 20 000 рублей

СП "GM-АвтоВАЗ" с 1 января 2018 года ввел в действие программу "На улицу минус 20", в рамках которой покупателю предоставляется скидка в размере 20 000 рублей от рекомендованной цены на Chevrolet Niva. Скидка действует на авто, которые получили дилеры в 2017 году, и предоставляется физическим и юридическим лицам.

Сообщается, что экономия по такой акции может быть сложена с любой из работающих программ, а именно: трейд-ин со скидкой в 20 000 рублей или приобретение с помощью автокредитования через партнерский банк со скидкой в 30 000 рублей. Следует сказать, что с 1 января наступившего года "GM-АвтоВАЗ" поднял цены на все версии Chevrolet Niva.

Наряду с этим с начала года у отечественного внедорожника увеличился гарантийный пробег до 50 000 км. Раньше сообщалось, что за 11 месяцев прошлого года дилеры продали Chevrolet Niva в количестве 27 796 экземпляров (+4%). В итоге авто попало в список самых популярных моделей кроссоверов и внедорожников в РФ.