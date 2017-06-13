Новый BMW M5 получит «формульные» покрышки от Pirelli

Итальянский производитель покрышек для болидов «Формулы-1» всё чаще предлагает свои решения для дорожных автомобилей, а следующей новинкой, получившей высококачественную «резину», стал баварский BMW M5. Отмечается, что «заряженный» седан в заводском исполнении будет предложен с покрышками Pirelli P Zero, впитавшими в себя «формульные» технологии.

Представители компании Pirelli сообщили, что новый «заряженный» седан BMW M5 в исполнениях с задним приводом и в версии xDrive будет оснащаться высококачественными покрышками Pirelli P Zero. Отмечается, что такие шины обеспечат уверенное сцепление с дорогой и разгон даже на влажном треке.

Кроме того, покрышки Pirelli P Zero имеют особую слоистую конструкцию, которая позволяет сбалансировать тягу на переднюю и заднюю колёсную оси нового BMW M5. Контуры шин выполнены таким образом, чтобы идеально соответствовать ободу колёсных дисков.

Напомним, что под капотом BMW M5 скрывается 4,4-литровый битурбированный мотор V8, который способен генерировать 600 лошадиных сил. Такая силовая установка позволяет модели разгоняться до первых 100 км/ч всего за 3,2 секунды, но максимальная скорость движения ограничена на отметке в 250 км/ч.