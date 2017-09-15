KIA подключит все модели к интернету к 2030 году

Корейская машиностроительная компания KIA на выставке CES-2018 в Лас-Вегасе назвала новую стратегию дальнейшего развития марки - KIA ACE. К 2025 году на рынок выйдут 16 электромобилей бренда, а к 2030 году все модели получат постоянное соединение с интернетом и фирменные сервисы облачного хранения.

Вероятно, что к 2021 году ряд серийных моделей оснастят автономными технологиями четвертого уровня. Инженеры сообщили, что европейские и американские власти должны заняться разработкой юридических норм, регулирующих правила движения беспилотных авто. Также к 2020 году в авто будет предлагаться постоянное подключение ко всемирной сети и использование служб облачного хранения.

Уточняется, что такими технологиями снабдят только электрокары. Также KIA намеревается выбиться в лидеры по электрификации модельного ряда. Это будут не только электромобили, но и подключаемые гибриды и водородные автомобили.