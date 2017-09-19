Toyota показала мобильную платформу E-Palette

Японская машиностроительная компания Toyota на выставке потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе презентовала мобильную платформу E-Palette. Об этом сообщают профильные СМИ.

В основу Toyota E-Pallette легла беспилотная архитектура, которая будет выпускаться в трех размерах, а на нее может устанавливаться кузов с нужными функциями - от грузового до пассажирского. Такое новшество даст возможность применять ее сразу несколькими компаниями и передавать ее друг другу. По замыслам конструкторов автомобилестроителя, новая технологическая инновация должна быть базой для целого ряда авто, которые можно приспособить под потребности автолюбителей. Над концептом E-Palette инженеры Toyota трудились вместе с Pizza Hut, Amazon, Mazda, Uber и иными фирмами, ставшими членами альянса e-Palette Alliance.

Компании объединились для того, чтобы разработать оптимальную машину будущего, созданную на базе Mobility Services Platform. Первый тест-драйв E-Palette состоится в Токио в 2020 году на Паралимпийских и Олимпийских играх.