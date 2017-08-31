В сети опубликовали первый видео-тизер первого внедорожника Datsun

Официальная презентация нового внедорожника Datsun Cross состоится 18 января в Индонезии. Японский автопроизводитель опубликовал первый видео-тизер новинки.

Первый кроссовер компании получил достаточно агрессивный внешний вид: массивная радиаторная решетка, высокорасположенные противотуманки, а также ходовые огни со светодиодами.

Дорожный просвет Datsun Cross будет достаточно широким, а модель оснастят обвесом из пластика, рейлингами на крыше, а также задним диффузором. Внедорожник был разработан на базе семиместного Go+.

Для Индонезии будет доступен Datsun Cross с 1,2-литровым мотором мощностью 68 «лошадей». В качестве трансмиссии будет предложена механическая коробка передач на пять скоростей или «робот» с двойным сцеплением CVT. При этом будут собирать только переднеприводные версии внедорожника.