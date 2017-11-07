Представлены первые изображения серийного кроссовера Volkswagen I.D. Cross

В ближайшие годы немецкие машиностроители запустят в серию семейство новых электромобилей Volkswagen I.D. Одним из его представителей станет кроссовер Volkswagen I.D. Cross, прообразом которого стал концептуальный VW I.D. Crozz Concept. Накануне независимые дизайнеры представили общественности свое видение серийной версии данного автомобиля.

Речь идет о виртуальном проекте серийного кроссовера Volkswagen I.D. Cross, представлено известным бразильским дизайнером Клебером Сильва. Художник уверен, что товарный паркетник немецкого производителя получит именно такую внешность.

Ожидается, что кросс-купе Volkswagen I.D. Cross получит электрическую силовую установку, состоящую из двух моторов, выдающих суммарную производительность 300 л.с. Автомобиль сможет проехать примерно 500 километров благодаря аккумуляторным батареям высокой емкости.

Также ожидается, что новый электрический кроссовер Volkswagen I.D. Cross получит инновационную систему беспилотного управления. Между тем, до сих пор нет точных данных о том, когда немцы представят высокотехнологичный паркетник.