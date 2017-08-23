В 2018 году "АвтоВАЗ" увеличил цены на несколько машин LADA

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ», как и ожидалось, в новом году подняла цены на свою продукцию. Модели бренда LADA подорожали на 10 000-15 000 рублей, что на 2-3% выше.

Минимальное удорожание в 10 000 рублей коснулось LADA Granta. Остальные авто марки подорожали на 15 000 рублей. Например, LADA Vesta в наступившем году будет предлагаться от 569 900 рублей, а LADA Vesta SW и его кросс-версия LADA Vesta SW Cross будут доступны за 654 900 и 770 900 рублей. Более дорогостоящие вариации авто поднялись в цене на 19 000 рублей.

Ценник на LADA XRay поднимется до 614 900 рублей, а отечественный внедорожник LADA 4X4 повысит свою стоимость на 8 000-16 000 рублей в зависимости от вариантов исполнения. Раньше в сети обнародовали информацию, что шесть автопроизводителей изменили цены на свои авто в РФ во второй части декабря 2017 года, а компания «УАЗ» увеличила ценники на свои машины.