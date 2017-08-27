Roewe‍ разместил в сети тизер своего нового внедорожника

Китайский бренд Roewe анонсировал выпуск грядущего внедорожника, опубликовав тизер новинки. На изображении видна только передняя часть автомобиля, который должен выйти на внутренний авторынок ко второй половине нынешнего года.

Внешность новой модели выдержана в фирменном духе марки Roewe, принадлежащей автоконцерну SAIC. Скорее всего, новинка выйдет на рынок под названием RX8. Дата премьерного показа и технические характеристики будущего автомобиля пока сохраняются в тайне.

Китайские издания пишут, что новый внедорожник от Roewe получит платформу от рамного Maxus D90. Отметим, что Maxus также принадлежит автогиганту SAIC. Ожидается, что новый Roewe RX8 оснастят 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем, который сочетается с 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Данный агрегат на D90 выдаёт 224 лошадиные силы. Предположительно новинка будет располагать семью посадочными местами.

К настоящему времени под брендом Roewe выпускаются два кроссовера – RX3 и RX5. Первая модель доступна с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью в 125 «лошадок» и со 163-сильным турбомотором объёмом 1,3 литра. Второй автомобиль комплектуется 1,5- и 2,0-литровыми двигателями, развивающими 169 и 220 л.с. соответственно.