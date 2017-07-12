Эксперты предсказали значительный рост авторынка РФ в 2018 году

По мнению российских автоэкспертов, отечественный рынок по итогам текущего года продемонстрирует положительную динамику, при этом прирост должен оказаться двухзначным. Аналогичную позицию высказывают представители автомобильных марок.

Специалисты уверены, что в 2018 году авторынок РФ в среднем вырастет на 10-12%. Самый оптимистичный прогноз сообщает, что в стране будет продано на 15% больше «легковушек» и LCV-автомобилей, чем в прошлом году.

При этом на продажи автомобилей в России, как в 2017 году, повлияют отложенный спрос и поддержка со стороны государства. Всего в текущем году в стране предполагается реализовать порядка 1 800 легковых и легких коммерческих авто.

По словам экспертов, российский авторынок продолжит увеличиваться вопреки росту цен. Автопроизводители вынуждены повышать ценники на свою продукцию из-за увеличившегося утилизационного сбора и внедрения новых акцизов. Желающим купить автомобиль до подорожаний рекомендуется не затягивать до весны, поскольку цены, скорее всего, начнут расти с конца этого месяца.