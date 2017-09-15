Половина проданных в Норвегии авто пришлась на электрокары

Международное энергетическое агентство опубликовало данные продаж электрокаров в Норвегии за 2017 год. В результате продажи электрифицированных машин в стране достигли 52% от общего объема реализации автомобилей.

Продажи электрических авто выросли на 15% и составили 52% от общего объема рынка в Норвегии. Без учета моделей с гибридными силовыми установками, продажи полностью электрических авто составили 39%. Специалисты уверены, что на рост спроса на гибриды и электрокары положительно повлияли государственные программы, которые обеспечивают льготы, скидки, а также ряд бесплатных услуг.

Стоит отметить, что в рейтинге самых популярных машин в Норвегии первые семь позиций занимают авто с электродвигателем, который возглавил Volkswagen e-Golf. На сегодняшний день в стране используют более 200 000 электрокаров, среди которых лишь 60 000 с гибридной силовой установкой, что составляет более 7% от общего числа машин в стране.