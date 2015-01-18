Mercedes-Benz отзывает в США люксовые автомобили

В январе текущего стартует кампания отзыва автомобилей Mercedes-Benz. При этом будут отозваны исключительно люксовые автомобили производителя.

В результате будет отозвано почти 9 тысяч люксовых автомобилей. Под кампанию отзыва попали модели Maybach S600 и G550 4x4, а также AMG GT, GLS и GLE. Автомобили Maybach S600 нуждаются в замене замков левых задних дверей, поскольку сейчас они закрываются не полностью.

Знаменитый внедорожник G550 нуждается в перепрошивке блока управления силовой установкой. На данный момент он стал причиной уменьшения производительности двигателя. Модели AMG GT, GLS и GLE нуждаются в корректировке ходовых огней.

Производитель сообщил, что кампания отзыва затянется на два или три месяца. В результате ремонту подлежат 8,7 тысячи машин Mercedes-Benz GLE, GLS и S-Class, а также Mercedes-AMG GT и Maybach S600.