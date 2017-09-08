Весной в продажу поступит 250-сильный пикап Ford F-150

Американский автопроизводитель Ford весной выпустит на авторынок пикап F-150 с двигателем мощностью 250 «лошадей». В результате компания повысила конкурентоспособность модели.

На данный момент на авторынке США предлагают большое количество пикапов с достаточно мощными силовыми установками. Исследуя местный рынок, автопроизводитель Ford решил выпустить модель с более производительным двигателем.

Пикап поступит в продажу в США уже весной 2018 года. До сих пор точная цена новинки не названа, однако компания сообщила, что форсированный пикап Ford F-150 обойдется на 4 тысячи долларов дороже обычного.

Автоэксперты считают, что форсированный пикап Ford F-150 получит дизельный турбодвигатель объемом 3 литра, который генерирует 250 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают коробку-автомат на десять скоростей.