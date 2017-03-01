Кроссовер Honda HR-V в 2018 году станет электрокаром

На авторынке Китая в 2018 году будет представлена электрическая версия компактного внедорожника Honda HR-V EV. Помимо кроссовера, будут представлены еще две электрические модели.

На сегодняшний день в Китае предлагают компактный кроссовер Honda HR-V с дизельной, бензиновой и гибридной силовыми установками. Автоэксперты уверены, что официальная презентация абсолютно электрической версии кроссовера состоится в рамках автосалона в Пекине.

Серийное производство полностью электрического компактного кроссовера Honda HR-V наладят на предприятиях Dongfeng Honda и Guangqi Honda. На данный момент компания не предоставила сведений о новых электрокарах для Китая.

Автоэксперты уверены, что помимо кроссовера будут представлены электрические версии Honda XR-V EV/Honda Vezel EV, Honda Clarity EV или Honda Insight. Примечательно, что в продажу новинки поступят уже в течение этого года.