В сети появились снимки Audi Q8 почти без камуфляжа

В сети опубликовали новые шпионские снимки флагманского кроссовера Audi Q8, который должен дебютировать в этом году на автосалоне в Детройте или Женеве, почти без камуфляжной пленки. Дизайн нового поколения повторяет стиль Lamborghini Urus.

Инженеры поклеили черный скотч на багажнике кроссовера Audi Q8. Автоэксперты уверены, что на этом месте будет светящаяся перекладина, которая объединяет в один кластер светодиодные фары. Именно этот кластер и стал главной особенностью концептов Audi Q8 и Q8 Sport. Специалисты отмечают, что расширенные воздухозаборники и ромбовидные выхлопные отверстия были добавлены только для более агрессивного вида, в действительности в них нет необходимости.

Ранее стало известно, что дизайн интерьера Audi Q8 получит переработанную переднюю панель, а также экран для приборной панели и системы мультимедиа. Кроме того, кроссовер получит силовые установки от флагманского A8. Помимо стандартной версии Audi Q8, будет доступна "заряженная" RS, однако она выйдет на авторынок лишь в 2020 году.