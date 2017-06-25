Обновленный электрокар Citroen E-Mehari вышел в версии Hard Top

Французские машиностроители выводят на рынок обновленный электрокар Citroen E-Mehari в исполнении Hard Top. Машина имеет съемные жесткий верх, боковые стекла и открывающееся заднее окно. Ранее электрокар Citroen E-Mehari продавался в версии Soft Top с тентовой крышей и без боковых стекол.

Обновленный электрокар Citroen E-Mehari обзавелся новыми креслами и передней панелью. В машине пересмотрен интерьер. Передние сидения получили систему Easy Entry, которая возвращает кресла в исходную позицию при складывании их спинок вперед.

Новый Citroen E-Mehari получил стереосистему с модулем Bluetooth. Кроме того, машина обзавелась передними и боковыми эйрбэгами, системами контроля давления в шинах и переключения света фар, ABS и ESC. Кроме того, в автомобиле имеется система, предупреждающая пешеходов звуковым сигналом о своем приближении. Данное решение необходимо электрокару Citroen E-Mehari в силу его бесшумности.

Моторный отсек обновленного Citroen E-Mehari занимает электродвигатель производительностью 68 лошадиных сил. Он получает энергию от литий-металл-полимерного аккумулятора. Автомобиль способен без подзарядки преодолеть расстояние в 195 километров. Стоимость новинки в версии Soft Top во Франции составляет 19 500 евро. За модель в исполнении Hard Top придется выложить не менее 20 700 евро.