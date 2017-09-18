В Австралии выйдет люксовая версия пикапа Toyota Hilux 2018

Японский автопроизводитель Toyota намерен представить люксовую версию Hilux 2018 модельного года с двойной кабиной в Австралии. В ноябре состоялась презентация нового поколения пикапа в Таиланде, однако модель получила достаточно скромное оснащение.

Компания Toyota сообщила, что решение создать люксовую версию обновленного пикапа Hilux приняли опираясь на статистику: в Австралии клиенты отдают предпочтение топовым комплектациям пикапа. Обновленное авто получит расширенный список функций, а также более качественные материалы отделки.

Австралийское подразделение Toyota не намерено выпускать заряженную версию TRD. При этом планируется выпуск пикапа Hilux с повышенной проходимостью на базе концепт-кара Tonka. Особенностью версии станут расширенные диски колес с «зубастыми» внедорожными шинами, завышенные оси, а также увеличенный дорожный просвет.

Стоит напомнить, что в Таиланде предлагают пикап Toyota Hilux Rocco повышенной проходимости с отличными внедорожными характеристиками.