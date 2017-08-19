Житель Карелии собрал вездеход из пластиковых труб

Алексей Соловьев, житель Петрозаводска, собирает автомобили с хорошими внедорожными характеристиками. Мужчина построил вездеход из пластиковых труб, который с легкостью преодолевает болота и леса Карелии.

Алексей собрал свой вездеход-амфибию для поездок за город. Авто PTZavr получило шесть колес, однако сохранило маленькие габариты: длина – 3 100 мм, а ширина – 1 400 мм. Мужчина сообщил, что вездеход сделал узким, чтобы было удобно перемещаться между деревьями, а также перевозить авто в фургоне.

Вездеход PTZavr получил двигатель Daewoo Matiz объемом 0,8 литра мощностью 52 «лошади» и колеса от квадроцикла. Мужчина оснастил модель мотоциклетным рулем, лебедкой, а также соорудил особые гусеницы. Они собраны из пустотелых труб из полипропилена и весят всего 32 кг.

По твердой земле вездеход способен набирать до 35 км/ч, а также способен передвигаться по воде со скоростью 7 км/ч. PTZavr оснащен специальной откидной колонкой для водных путешествий, а надувные понтоны не дают авто погрузиться в воду. Вездеход рассчитан на трех человек, однако из-за отсутствия подвески поездка в PTZavr достаточно некомфортная.