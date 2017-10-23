Составлен ТОП-10 самых непопулярных в России новинок 2017 года

В 2017 году российский автомобильный рынок существенно вырос в сравнении с предыдущим годом, но некоторые новинки так и не смогли добиться доверия местных клиентов. Журналисты российских автомобильных изданий составили ТОП-10 новинок прошедшего года, которые не пришлись по вкусу россиянам и довольствовались низкими показателями продаж.

На десятом месте расположился новый китайский кроссовер FAW Besturn X80, который за первые восемь месяцев 2017 года реализовался всего 327 раз, полностью разрушив амбициозные планы разработчиков по освоению рынка России.

Девятая строчка досталась модели Foton Savana. Новинка отличается рамной конструкцией и качественным полным приводом, но реализовалось всего 267 раз за первые девять месяцев. На восьмом месте расположился гибридный Toyota Prius с показателем в 20 автомобилей в месяц начиная с марта.

На седьмой строчке ТОП-10 находится Lifan Murman, который за четыре месяца продаж нашёл своих владельцев всего 58 раз. Шестое место досталось кроссоверу Haval H6 Coupe (шесть проданных моделей с ноября), а пятая строчка достается Infiniti Q60 (48 единиц с февраля).

Четвертое место досталось кроссоверу Peugeot 2008 (27 продаж с июля), за которым следуют SsangYong Tivoli (43 продажи с февраля) и Geely Emgrand GT (34 единицы за год). Первое место досталось американскому минивэну Chrysler Pacifica, который дебютировал в России в октябре и реализовался всего два раза.