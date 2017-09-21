GAC представит в Детройте седан GA4 и электрокроссовер Enverge

Китайский автопроизводитель GAC намерен представить новый GAC GA4 в кузове седан и концепт электрического кроссовера GAC Enverge в рамках автосалона в Детройте. Компания опубликовала тизеры новинок.

В сети появились первые тизеры нового седана GA4 и прототипа кроссовера Enverge. Согласно изображениям, абсолютно электрический кроссовер получит современный вешний вид и необычные расширенные диски колес.

Автоэксперты отмечают, что концепт-кар GAC Enverge пойдет в серийное производство и будет представлен на авторынке США. Стоит отметить, что компания GAC официально не была представлена в Америке, однако намерена выйти на рынок к 2020 году.

Седан GAC GA4 уже собирают на предприятии в Китае, поэтому модель появится на рынке уже в ближайшее время. Габариты седана следующие: длина – 4 692 мм, ширина – 1 805 мм, высота – 1 500 мм, расстояние между осями – 2 660 мм. Авто оснастили 1,3-литровым турбодвигателем мощностью 137 «лошадей», а также предлагается 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 114 «лошадей».