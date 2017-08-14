Продажи авто премиум-класса в России упали на 0,4%

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали сегмент премиальных автомобилей авторынка России. За период 11 месяцев прошлого года спрос на авто премиум-класса упал до 126,2 тысячи машин, что на 0,4% ниже показателей 2016 года.

Лидирующую позицию в сегменте премиальных авто удерживает немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz с продажами 32 375 реализованных авто за период января-ноября 2017 года, что говорит об отрицательной динамике в 2,4%.

Еще одна немецкая марка, BMW, заняла вторую позицию благодаря спросу, который вырос на 8,2%, до 27 227 авто премиум-класса. В тройку попала японская компания Lexus с продажами 20 982 премиальных автомобиля за 11 месяцев прошлого года, что свидетельствует о падении продаж на 2,9%. Несмотря на отрицательную динамику в 19,1%, до 20 982 машин, следом идет Audi.

Стоит отметить, что 76% сегмента премиальных машин в России приходится на эти четыре бренда. Далее с реализацией в 8 092 единицы идет Land Rover, следом Volvo с приростом в 20,2%, до 5 934 машин. В десятку вошли также бренд Infiniti, спрос на который вырос на 11,6%, до 4 568 шт., Porsche с падением спроса на 7,4%, до 3 984 единиц. А также Jaguar (+12,4%, 2 016 премиальных авто) и MINI (+17,1%, 1 441 машин).