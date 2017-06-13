Suzuki разрабатывает новый бюджетный кроссовер Future-S

Совместным предприятием Maruti Suzuki официально анонсирован концептуальный кроссовер Maruti Suzuki Future-S Concept. Накануне в глобальной сети было опубликовано первое тизерное изображение транспортного средства. Ожидается, что паркетник дебютирует на автосалоне Auto Expo 2018 в Индии. Мероприятие состоится в феврале текущего года.

Производитель позиционирует модель Maruti Suzuki Future-S Concept как бюджетный компактный кроссовер. Ожидается, что новинка будет дешевле паркетника Maruti Suzuki Vitara Brezza, который сейчас является бестселлером индийско-японского предприятия.

Первый тизер кроссовера Maruti Suzuki Future-S Concept указывает на то, что машина получит интересную внешностью. При этом разработчики отметили, что экстерьер автомобиля проектировался с учетом потребностей местного потребителя.

Основой для кроссовера Maruti Suzuki Future-S Concept послужило шасси Suzuki Heartect. На этой же архитектуре построены модели Suzuki Baleno и Suzuki Swift. По некоторым данным, в Индии автомобиль будет продаваться с бензиновым агрегатом объемом 1,2 литра, а также с 1,5-литровой дизельной установкой.

Серийный вариант кроссовера Maruti Suzuki Future-S Concept должен быть представлен ближе к концу нынешнего или в начале следующего года. Скорее всего машина будет продаваться только в Индии, и станет конкурентом Renault Kwid.