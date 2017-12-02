На CES-2018 дебютировал китайский электрокроссовер Byton Concept

В Лас-Вегасе стартовала выставка потребительской электроники CES 2018, и в сети уже появляются ее первые подробности. Так, накануне стало известно, что одним из самых ярких экспонатов мероприятия стал китайский кроссовер Byton Concept SUV. Машина оборудована полностью электрической силовой установкой и получила хороший запас хода.

Byton является молодым китайским брендом, которым руководит Карстен Брейтфелд, ранее работавший в BMW. По словам разработчиков автомобиля, зрители на выставке CES 2018 увидели "почти товарный" вариант кроссовера Byton Concept SUV. На конвейер машина отправится в следующем году. Автомобиль будет продаваться примерно за 45 000 долларов (2 565 000 рублей).

На выставке CES 2018 разработчики сообщили, что для серийного кроссовера Byton Concept SUV предусмотрены передний и полный приводы. Автомобиль будет оснащаться силовой установкой с одним мотором тягой 268 л.с. или с двумя моторами суммарной мощностью 469 л.с. для полноприводной модификации кроссовера.

Информация об аккумуляторных батареях кроссовера Byton Concept SUV пока не разглашается. При этом разработчики сообщили, что автомобиль сможет без подзарядки преодолеть расстояние в 525 километров. Также известно, что машина получила автопилот четвертого уровня.