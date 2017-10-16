Компания PAL-V представила партию летающих авто Liberty

Компания инновационных разработок PAL-V собрала первую партию моделей Liberty, которые способны совершать стабильные длительные перелеты. Голландские разработчики намерены запустить серийное производство новинки уже в 2019 году.

Летающий автомобиль PAL-V Liberty может передвигаться по дороге как обычная машина, а при желании водителя переходить в режим полета. Автомобиль оснащен лопастями, которые находятся в специальном отсеке и способны выезжать.

В планах производителя собрать лимитированную серию из 90 экземпляров PAL-V Liberty Pioneer Edition. Авто будет доступно в следующем году за 500 тысяч евро. Летающий автомобиль в более доступной генерации Liberty Sport будут предлагать по цене около 300 тысяч евро.

Модели из первой партии достаточно быстро раскупили, за год до запуска производства. Производитель сообщил, что до февраля следующего года открыт прием заявок на личные летающие PAL-V Liberty