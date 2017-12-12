Россиянам советуют не откладывать покупку авто до весны

Автомобильные эксперты советуют россиянам, планирующим покупку авто на 2018 год, приобрести модель как можно скорее с целью избежать грядущего роста цен. Ожидается, что первое значительное увеличение ценников на автомобильном рынке России произойдёт уже в конце января 2018 года.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «Рольф», во время общения с журналистами заявил, что в 2018 году в России будет увеличен утилизационный сбор и акцизы на новые автомобили, что вполне ожидаемо отразится на стоимости моделей для конечного покупателя. Некоторые компании поднимут ценники сразу же, но не исключено, что подорожание будет проводиться постепенно с ежемесячным прибавлением к стоимости автомобилей 2-3%.

Господин Мирошников уверен, что цены на новые автомобили начнут повышаться уже в начале 2018 года. В отдельных случаях стоимость автомобиля за весь текущий год может вырасти более чем на 10%.

Александр Зиновьев, председатель правления компании ГК «АвтоСпецЦентр», также считает, что учитывая планомерное подорожание авто в нынешнем году не стоит откладывать покупку машины. Эксперт пояснил, что на складах у дилеров пока есть модели, отгруженные по ценам 2017 года, но их количество стремительно сокращается.