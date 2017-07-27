Новый кроссовер Haval H6 Coupe выйдет на рынок в феврале

Китайские машиностроители завершили разработку нового купеобразного кроссовера Haval H6 Coupe. Автомобиль отправится покорять внутренний рынок уже в феврале нынешнего года. Производитель пообещал озвучить китайский прайс на новинку в ближайшее время.

От своего предшественника кроссовер Haval H6 Coupe отличается иной радиаторной решеткой, полностью светодиодной оптикой, пересмотренными бамперами. Кроме того, автомобиль получил иную линию остекления.

Для нового Haval H6 Coupe модернизировали бензиновый 1,5-литровый агрегат с турбонаддувом. Теперь его производительность составляет 169 лошадиных сил. Кроме того, для автомобиля предусмотрена двухлитровая дизельная установка мощностью 163 л.с. Оба мотора будут комплектоваться семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Базовый Haval H6 Coupe будет продаваться с передним приводом, а опционально для машины предложат полный привод.

Кроссовер Haval H6 Coupe будет оснащаться шестью эйрбэгами, доступом без ключа, запуском мотора с кнопки, системой стабилизации. Кроме того, для автомобиля предусмотрен мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным дисплеем, двухзонная климатическая установка, камера обзора на корме, панорамная крыша, парктроники, датчики давления в шинах и так далее.