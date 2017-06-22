Из-за подушек безопасности Takata отзовут ещё 3,3 млн автомобилей

В очередной раз из-за неисправных подушек безопасности от японской Takata проводится масштабная сервисная акция. На этот раз под отзыв попадут 3 300 000 автомобилей, реализованных по всему миру, пишут зарубежные издания.

Представители производителя систем безопасности Takata сообщили, что некачественными подушками могут оснащаться машины, выпущенные в 2009, 2010 и 2013 годах. Отзывная кампания затронет автомобили марок Mercedes-Benz, Audi, BMW, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi и Toyota. Полный перечень транспортных средств, подлежащих отзыву, будет опубликован на официальном портале Takata.

В качестве причины отзывной акции указывается устаревший химический состав. Так, с течением времени патрон нитрата аммония теряет свои свойства. Из-за старения вещества сгорают слишком быстро, моментально надувая подушку безопасности. В итоге кинетическая сила подушки увеличивается в несколько раз, из-за чего возникает риск разрыва металлического контейнера. При этом оторвавшиеся элементы могут нанести травмы или ранения водителю и пассажирам.

Напомним, что Takata начала выпускать опасные подушки два-три года назад. К настоящему времени было зафиксировано 200 случаев, когда при ДТП данные подушки безопасности не срабатывали должным образом.