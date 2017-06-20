"УАЗ" повысил цены на некоторые модели в России

Автомобили производства УАЗ выросли в цене в России с 1 января текущего года. С обновленным прайсом на продукцию Ульяновского автозавода можно познакомиться на официальной странице предприятия в интернете.

В рамках обновления прайса на ульяновские автомобили стоимость внедорожника УАЗ "Патриот" выросла на 50 000 рублей. Теперь отечественный всепроходец продается по цене от 789 000 рублей в сборке "Оптимум". За максимальную комплектацию автомобиля придется выложить не менее 969 000 рублей. В базовом исполнении "Классик" внедорожник УАЗ "Патриот" теперь продается за 699 000 рублей.

Также ульяновские машиностроители повысили ценники коммерческих моделей УАЗ "Профи" и УАЗ "Карго". Стоимость каждой из них выросла на 20 000 рублей. При этом ценники на модели УАЗ "Хантер" и УАЗ "Пикап" не изменились.