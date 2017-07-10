Озвучен прайс на обновленный кроссовер Landwind X8

Китайские машиностроители озвучили прайс на обновленный кроссовер Landwind X8. Транспортное средство отправляется на рынок, и уже известно, что в КНР автомобиль будет продаваться по цене от 119 900 юаней (1 060 000 рублей) до 157 900 юаней (1 396 000 рублей).

Силовая линейка обновленного кроссовера Landwind X8 представлена двумя агрегатами. Для автомобиля предусмотрена бензиновая установка объемом 1,8 литра с турбонаддувом. Ее производительность составляет 177 лошадиных сил. Этот агрегат сменил устаревший двухлитровый мотор, ранее использовавшийся на кроссовере Landwind X8. Кроме того, машина может оснащаться модернизированной дизельной установкой объемом 2 литра. Атмосферный двигатель стал мощнее на 14 лошадиных сил, и теперь его производительность составляет 136 л.с.

Оба двигателя обновленного кроссовера Landwind X8 комплектуются механической коробкой передач на пять и шесть ступеней. Для автомобиля предусмотрены задний и полный приводы.

Внешний вид обновленного кроссовера Landwind X8 практическим ничем не отличается от экстерьера его предшественника. В качестве опции автомобилю добавили продвинутую мультимедийную установку с увеличенным сенсорным дисплеем. Кроме того, машина за отдельную плату дополняется системой помощи на спуске и подъеме.