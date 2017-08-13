Обновленный хэтчбек Renault Clio дебютирует на автосалоне в Париже

Французские машиностроители продолжают работу по обновлению хэтчбека Renault Clio. Ожидалось, что презентация транспортного средства состоится в следующем году, однако теперь стало известно, что это произойдет в сентябре текущего года на автосалоне в Париже.

Жители Европы заинтересованы в компактных хэтчбеках и, на данный момент, самыми востребованными моделями в этом сегменте являются Volkswagen Polo, Opel Corsa, Citroen C3 и Ford Fiesta. В скором времени их соперником на рынке станет обновленный Renault Clio. Ожидается, что продажи автомобиля стартуют до конца текущего года. Разработчики хэтчбека, не вдаваясь в подробности, пообещали, что машина получит множество технологических и дизайнерских решений, которые усилят ее позиции на глобальном рынке.

В зарубежных СМИ сообщается, что основой для обновленного Renault Clio послужит модернизированное шасси CMF-B. Силовую линейку автомобиля представят два агрегата с турбонаддувом объемом 0,9 и 1,3 литра. По мнению некоторых экспертов, Renault может отказаться от 1,5-литровой дизельной установки dCi для хэтчбека Renault Clio.

Также ходят слухи, что движущей силой обновленного хэтчбека Renault Clio может стать гибридная установка, которая получит электромотор, позволяющий экономить топливо и выбрасывать двигателю внутреннего сгорания меньше вредных выбросов в окружающую среду.