В России появится более 10 новых китайских кроссоверов в 2018 году

Китайские автомобильные компании планируют в 2018 году вывести на рынок России множество новинок. Так, как минимум 15 новых моделей доберутся до российских автодилеров в ближайшие 12 месяцев.

По мнению специалистов, одной из самых ожидаемых новинок является кроссовер Geely Atlas, который планируется поставлять из Беларуси. Изначально автомобиль предложат с 2,0- и 2,4-литровыми агрегатами, развивающими 139 и 149 л.с. соответственно. Позднее начнутся продажи модификации с 1,8-литровым турбодвигателем. Предполагается, что россияне смогут купить Atlas приблизительно за 1 000 000 рублей.

В нынешнем году на российском авторынке также появятся кроссовер Geely Emgrand X7 и седан Geely Emgrand 7, которые обойдутся от 800 000 и от 650 000 рублей соответственно. Компания Chery начнёт предлагать в РФ Cherry Tiggo 4 и флагманский Tiggo 7.

Кроме того, в 2018 году россияне смогут приобрести новый кроссовер Lifan X70 и рестайлинговый хэтчбек Lifan X50. В свою очередь руководство Dongfeng решило серьёзно расширить ассортимент для российского рынка. В частности, запланирован запуск продаж кросс-хэтчбека DFM АХ3, компактного кроссовера DFM AX4, семиместного DFM 580, а также седана DFM А30.