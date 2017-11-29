Интерьер нового хэтчбэка Hyundai Veloster рассекречен до премьеры

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовится к официальной презентации нового поколения спортивного хэтчбэка Veloster, которая пройдет в рамках автосалона в Детройте. Накануне был представлен официальный рендер интерьера новинки.

Согласно опубликованному рендеру, новое поколение хэтчбэка Veloster получило иной руль, переработанную приборную панель, расширенный экран комплекса мультимедиа, доработанный блок управления кондиционером, а также двухцветное исполнение передней панели.

Ранее в сети опубликовали шпионские снимки дизайна Hyundai Veloster. Новое поколение спортивного хэтчбэка сохранило главную особенность – отсутствие задней двери со стороны водителя. При этом было оснащено переработанными бамперами, модифицированной радиаторной решеткой, а также светодиодным исполнением всей оптики.

Новинка получит 1,4- или 1,6-литровые турбодвигатели, а в качестве трансмиссии будет предлагаться вариатор на семь скоростей или МКПП на шесть.