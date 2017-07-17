Toyota запустит серийное производство брутального кроссовера FT-AC

Японская компания Toyota намерена запустить серийное производство Toyota FT-AC. Официальная презентация концепта брутального кроссовера состоялась во время автошоу в Лос-Анджелесе в 2017 году.

О намерениях выпустить серийную версию Toyota FT-AC рассказали американские представители компании. Первые кроссоверы будут доступны уже в 2020 году. Производитель надеется сохранить внешний вид концепта в серийной версии.

Кроме того, товарная версия брутального кроссовера Toyota FT-AC получит полноприводное исполнение в качестве дополнительной опции. Модель разработана на платформе TNGA-С с несущим кузовом. Габариты новинки те же, что и у Toyota C-HR: длина 4 360 мм, высота 1 790 мм, ширина 1 555 мм.

В линейку двигателей серийной версии кроссовера Toyota FT-AC войдут бензиновые агрегаты. Кроме того, будет предложен экологичный вариант с гибридной силовой установкой