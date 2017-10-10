Электрокар Porsche Mission E проходит тесты за Полярным кругом

Разработчики немецкого премиального бренда Porsche вывели новый полностью электрический спорткар Porsche Mission E на очередной этап дорожных тестов. Примечательно, что новинка проходит испытания в суровом морозе за Полярным кругом.

На страницах британского издания Autocar появились свежие шпионские фото нового электрического спорткара Porsche Mission E. Судя по снимкам, новинка проходит испытания за Полярным кругом на территории одной из скандинавских стран. Ожидается, что модель получит систему обогрева блока литий-ионных батарей, что позволит бороться со снижением запаса хода на морозной погоде.

Альбрехт Реймолд, вице-президент Porsche по производству и логистике, ранее заявлял, что новый Porsche Mission E будет пользоваться спросом в Норвегии и Финляндии. Топ-менеджер отметил, что на данный момент более 90% реализованных в Норвегии Porsche Panamera E-Hybrid приходятся на плагин-гибридную версию.

Ожидается, что серийная версия Porsche Mission E будет представлена на мировом рынке в 2019 году, а стоимость модели составит не менее 100 000 фунтов стерлингов (7 730 000 рублей). Ожидается, что модель получит несколько вариантов производительности и ёмкости батарей, что позволит расширить ценовой диапазон и увеличить объёмы продаж.