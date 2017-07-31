Представлен ТОП-5 настоящих внедорожников на рынке России

Автоэксперты исследовали российский рынок настоящих внедорожников и составили ТОП-5 самых популярных. Рейтинг возглавила модель совместного производства Chevrolet Niva.

На авторынке России предлагается внедорожник с двигателем объемом 1,7 литра, который генерирует до 80 «лошадей». Специалисты отметили, что он сочетает в себе хорошее качество и доступную цену. В РФ Chevrolet Niva предлагают по цене от 538 000 рублей.

Следом в ТОП-5 популярных внедорожников России идет УАЗ «Хантер», который предлагают по цене от 619 000 рублей. Главным минусом модели является отсутствие современных опций в базовом оснащении. Тройку лидеров замыкает УАЗ «Патриот» стоимостью 699 000 рублей. В прошлом году производитель выпустил обновление для внедорожника.

Далее в ТОП-5 вошли два японских внедорожника - Toyota Fortuner и Toyota Land Crusier 200, которые предлагают в России по цене от 2 599 000 и 2 199 000 рублей соответственно. Несмотря на хорошие внедорожные показатели, стоимость оставляет желать лучшего.