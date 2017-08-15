Обновленный Honda Jazz 2018 получил официальный ценник

Японская компания Honda сообщает о том, что на автомобильном рынке Европы стартовал приём предварительных заказов на рестайлинговый хэтчбек Honda Jazz 2018 модельного года. Базовая версия модели приводится в движение 1,5-литровым бензиновым мотором и имеет ценник в 14 115 фунтов стерлингов (примерно 1 090 000 рублей).

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, новый Honda Jazz 2018 модельного года дебютировал на рынке Европы и Соединенного Королевства. Японская новинка в базовом варианте исполнения оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем i-Vtec, который способен генерировать 128 лошадиных сил. Отмечается, что при этом в комбинированном цикле расход топлива составит всего 4,5 литра на 100 километров пути.

Базовая версия нового Honda Jazz 2018 обойдётся в 14 115 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 090 000 рублей. Что касается более спортивного Honda Jazz Sport, то за такой автомобиль придётся выложить уже 17 155 фунтов стерлингов (1 326 000 рублей).

Примечательно, что новый Honda Jazz 2018 уже в базовом варианте исполнения оснащается автоматической оптикой и системой круиз-контроля, в то время как для комплектации SE доступны датчики парковки, зеркала с электроприводом, а также 15-дюймовые алюминиевые диски. Напомним, что премьера модели состоялась на автосалоне во Франкфурте в 2017 году.