Volkswagen «завоюет клиентов» снижением цен на кроссовер Tiguan для США

Немецкая компания Volkswagen выводит на автомобильный рынок Соединённых Штатов новый кроссовер Volkswagen Tiguan 2018 модельного года. Стоит отметить, что репутация бренда в США до сих пор оправляется от «дизельного скандала», поэтому разработчики решили снизить цену на обновленную модель.

Согласно данным американского автомобильного портала motor1, базовая версия нового Volkswagen Tiguan в семиместной версии на автомобильном рынке Соединенных Штатов стоит 25 495 долларов, что эквивалентно 1 478 000 рублей по актуальному курсу. Базовая модель 2017 года стоила на 600 долларов дороже, что сложно назвать значительным снижением цены.

Наряду с этим стоит отметить, что версия Volkswagen Tiguan SE подешевела сразу на 2 180 долларов и в 2018 модельном году стоит 27 650 долларов (1 603 000 рублей). За «топовый» Volkswagen Tiguan SEL Premium придётся выложить 37 150 долларов (2 154 000 рублей).

Немецкий кроссовер будет предложен американским клиентам с 2,0-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, мощность которого составляет 184 лошадиные силы. В роли трансмиссии выступит 8-ступенчатый «автомат». Стоит отметить, что после «дизельгейта» спрос на Volkswagen Tiguan значительно сократился, отбросив модель на 13-е место американском рейтинге продаж кроссоверов.