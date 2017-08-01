Внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4² получил гламурный тюнинг

Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4² уже в заводском исполнении можно назвать довольно впечатляющей моделью, которая обязательно привлечёт к себе внимание прохожих. Наряду с этим один из владельцев модели оснастил автомобиль красными колёсными дисками и окрасил кузов зелёной светоотражающей эмалью, что сделало внедорожник больше гламурным, чем брутальным.

На страницах американского автомобильного издания Auto Evolution появился необычный видеоролик, опубликованный энтузиастами с YouTube-канала Mercedes-Benz Maybach Fans. На ролике можно увидеть необычный внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4², который получил более чем причудливый тюнинг.

Судя по логотипу на передней части кузова, Mercedes-Benz G500 4x4² ранее был оснащен дополнениями от ателье Brabus, но нельзя с уверенностью сказать, что немецкие умельцы взялись бы за такой неординарный проект. Внедорожник получил огромные колесные диски ярко-красного цвета, а кузов покрыт зелёный плёнкой или эмалью со светоотражающими функциями.

Напомним, что под капотом Mercedes-Benz G500 4x4² расположился могучий 4,0-литровый битурбированный мотор V8, мощность которого в целях безопасности была снижена с 600 до 422 лошадиных сил.