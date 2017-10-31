Хот-хэтч Audi S5 Sportback в 2018 году получит ещё более производительный мотор

В 2018 году немецкий бренд Audi, принадлежащий Volkswagen Group, представит рестайлинговую версию «заряженного» хэтчбека Audi S5 Sportback, а линейку пополнит ещё более производительный вариант исполнения. Ожидается, что новая «топовая» версия хэтчбека получит под капот мотор мощностью в 254 лошадиные силы.

Согласно данным немецких автомобильных изданий, премиальный бренд Audi готовит к премьере обновленный «заряженный» хэтчбек Audi S5 Sportback 2018 модельного года. Разработчики обещают, что новинка сможет порадовать не только высокой динамикой на треке, но и роскошным оснащением и отделкой.

Что касается технических характеристик, то новый Audi S5 Sportback 2018 получит под капот модернизированный 3,0-литровый мотор V6 объёмом 3,0-литра, который получит систему турбонаддува и отдачу в 352 лошадиные силы при 369 Нм. Мотор будет сочетаться с системой полного привода Quattro и роботизированной АКПП с двумя сцеплениями.

В салоне «топовых» версий новинки расположится полностью цифровая приборная панель, а также современный мультимедийный центр, способный работать с гаджетами на базе iOS и Android. Ожидается, что стоимость модели составит не менее 65 000 долларов, что эквивалентно 3 705 000 рублей.