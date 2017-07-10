Эксперты назвали главный недостаток Toyota Camry XSE V6 2018 года

Журналисты популярного американского журнала Car and driver приняли участие в тест-драйве седана Toyota Camry XSE V6 2018 года, после чего назвали плюсы и минусы новинки. Одним из главных недостатков модели эксперты сочли чрезмерно высокий расход топлива.

По словам журналистов, Toyota Camry XSE разгоняется недостаточно быстро по сравнению с другими автомобилями с турбомоторами V6 под капотом. В число положительных качеств седана причислили линейную подачу питания. Кроме того, специалистам понравилось оформление салона модели.

Отметим, что Toyota Camry XSE V6 2018 года отличается от машин L, LE и XLE иными бамперами, более комфортными настройками подвески и более широкими колёсами. Автомобиль приводится в движение 3,5-литровым мотором, развивающим 301 лошадиную силу. Такой двигатель позволяет седану ускоряться до первой «сотни» за 5,8 секунды. В роли трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».

Кроме того, модель получила адаптивный круиз-контроль, систему удержания в выбранной полосе движения и функцию автоматического экстренного торможения. Цены на Toyota Camry XSE V6 2018 года варьируются в диапазоне от 29 895 до 38 059 долларов.