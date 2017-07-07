Гибридную версию внедорожника Bentley Bentayga представят в Женеве

В рамках Женевского автосалона, который пройдёт в марте текущего года, британский премиальный бренд Bentley представит гибридную модификацию Bentayga. Соответствующую информацию опубликовало издание Automotive News Europe.

Внедорожник Bentley Bentayga оснастят плагин-гибридной силовой установкой, позаимствованной у Porsche Panamera E-Hybrid, при этом британская компания переделает её под свои нужды. После доработки установка, включающая в себя 2,9-литровый ДВС и электрический мотор, будет развивать 462 лошадиные силы.

Исключительно на электрической тяге гибридный Bentley Bentayga сможет проехать до 50 километров. Стоит добавить, что гибридный двигатель работает в паре с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

На сегодняшний день в Bentley продолжают тестировать на дорогах Bentayga PHEV, при этом в сети распространились шпионские фотографии новинки. Ожидается, что плагин-гибридная версия автомобиля появится в продаже не ранее 2019 году. Эксперты предполагают, что цена такой модели составит порядка 200 000 долларов.