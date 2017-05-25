Названы сроки выхода летающего автомобиля в РФ

Работы над российским «летающим автомобилем» может окончиться уже в 2021 году. Такое заявление в ходе общения с представителями СМИ сделал глава компании-разработчика Юрий Баженов.

На сегодняшний день продолжаются работы над самолётом сверхкороткого взлёта и посадки. Новинку будут применять для грузопассажирских перевозок в условиях бездорожья. Новый транспорт именуют «летающим автомобилем» из-за его простого управления, а также доступности взлётно-посадочных площадок для него.

Летательный аппарат нового типа, по словам господина Баженова, будет готов к 2020 или 2021 году. Директор компании добавил, что машина сможет транспортировать до 500 килограммов груза. Управление можно будет осуществлять как вручную, так и дистанционно с наземного пункта. При этом управлять летательным аппаратом как пилоту, так и роботу будет просто даже в сложных условиях.

Опытный образец взлетит с площадки в 50х50 метров. Летающий автомобиль получит шасси для приземления вне аэродрома. Кроме того, машину оснастят системой катапультирования парашютного типа, которой пилот сможет воспользоваться при аварии.