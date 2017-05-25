Опубликован ТОП-3 самых продаваемых авто в крупнейших городах России

Исследование аналитиков агентства «АВТОСТАТ», охватившее города России с населением более 1 000 000 человек, позволило определить самые популярные модели новых легковых авто по итогам 11 месяцев минувшего года.

Эксперты выяснили, что в 15 российских городах-миллионниках по уровню спроса лидируют всего три модели. В большинстве случаев (девять городов) бестселлером оказалась KIA Rio. В Москве за отчётные месяцы было продано 11 500 экземпляров данной модели.

Жители Казани стали владельцами 2 019 таких хэтчбеков и седанов. В Нижнем Новгороде приобрели 1 420 единиц Rio, в Ростове-на-Дону – 1 173 авто, а в Екатеринбурге – 1 169 машин. Помимо этого, такой автомобиль стал лидером в Уфе, Волгограде, Омске и Красноярске.

Корейский Hyundai Solaris с января по ноябрь 2017 года завоевал первое место по продажам в трёх городах РФ: в Санкт-Петербурге с показателем в 6 129 реализованных авто, в Челябинске (839 ед.) и Новосибирске (714 ед.).

LADA Granta тоже оказалась бестселлеров в трёх городах-миллионниках. В Перми было реализовано 1 486 таких хэтчбеков и седанов, в Самаре – 1 241 машина, а в Воронеже – 969 автомобилей.