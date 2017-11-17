Tesla начала принимать заказы на грузовики Semi в Европе

Американский производитель электрокаров Tesla сообщил о старте приём заказов на электрические тягачи Semi в Европе. Премьера новинки состоялась ещё осенью минувшего года, при этом технические характеристики модели превзошли ожидания.

На британском авторынке грузовик Tesla Semi в базовой комплектации предлагается за 110 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 85 000 000 рублей. Версии с большей ёмкостью аккумуляторов станут доступны немного позднее. Помимо Великобритании, заказ на новинку могут оставить жители Норвегии и Нидерландов.

Согласно последним данным, в Норвегии было заказано 10 экземпляров Tesla Semi. В общей сложности к настоящему моменту на такие автомобили поступило более 1 000 заказов. Первые электрические грузовики доберутся до клиентов в 2019 году.

Напомним, что Tesla Semi получила систему автономного управления, которую активируют после обновления ПО. Запас хода машины при полной загрузке достигает 500 километров, а крутящий момент в несколько раз превосходит данный показатель у дизельных грузовых автомобилей.