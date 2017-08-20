Редкий Jaguar D-Type 1956 года продадут на аукционе за 10 000 000 долларов

На аукционе Gooding Co. Scottsdale продадут раритетный Jaguar D-Type 1956 года выпуска, считающийся значимым для британской премиальной марки. Сообщается, что модель смогут продать за 10 000 000 долларов, но на самом деле его цена превышает эту цифру.

В 1954 году Jaguar создала культовый Jaguar D-Type, который выпускался только три года. Спорткар стал настоящим прорывом в мировом автомобилестроении и получил ряд наград в марафоне «24 часа Ле-Мана» и других гонках. Для заводской сборной Jaguar создали 18 таких машин, а иным коллективам и частным клиентам продали 53 авто.

Продаваемый спорткар Jaguar D-Type выпустили в 1956 году, а первым владельцем его стал английский предприниматель Берни Экклстоун, будущий руководитель Формулы-1. Позже модель купили гонщики Питер Блонди и Джин Блокхэм.

Авто получило оригинальный красный цвет кузова, а в моторном отсеке можно отметить 3,4-литровый двигатель. Еще у спорткара осталась оригинальная документация и свой комплект инструментов. По мнению аналитиков, лот будет оценен на 2 000 000 больше заявленной цены.