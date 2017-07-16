Представлена новогодняя версия бюджетного хэтчбэка Renault Kwid

Инженеры французского автопроизводителя Renault решили в честь Нового года выпустить праздничный вариант бюджетного хэтчбэка Renault Kwid. Ей дали наименование Renault Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition, ориентированным на индийский авторынок.

Новинка получила хромированную решетку радиатора, спортивные наклейки на кузове, лаймовые мотивы на колесных дисках, серебристые накладки на боковые зеркала и рейлинги, расположенные на крыше. В подкапотном пространстве новогодней версии хэтчбэка расположился 3-цилиднровый бензиновый агрегат объемом 0,8 литра с мощностью 53 лошадиных сил.

Кроме него предусмотрен 1-литровый мотор с отдачей 55 лошадиных сил. Силовые установки приводятся в действие МКПП и 5-ступенчатой роботизированной трансмиссией Easy-R. За праздничную версию хэтчбэка придется отдать 266 700 рупий, что в рублях равно 240 000.