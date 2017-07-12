С 1 января цена на новый Skoda Rapid повысилась на 8 000 рублей

Российское подразделение чешской автомобилестроительной компании Skoda объявил об изменениях в цене на популярный в РФ лифтбэк Skoda Rapid. Теперь с 1 января автомобиль подорожал на 8 000 рублей.

Отныне за минимальное исполнение Skoda Rapid, в моторном отсеке которого расположился 1,6-литровый 90-сильный агрегат семейства MPI, функционирующий в паре с 5-скоростной МКПП, российским автолюбителям придется отдать 636 000 рублей. Модификация лифтбэка, получившая под капот 1,6-литровый 110-сильный мотор отныне будет стоить 750 000 рублей, а вариация с таким же двигателем, но с автоматической коробкой передач обойдется от 795 000 рублей.

Обновленный Skoda Rapid, доступный с 1,4-литровой установкой TSI, генерирующей мощность в 125 лошадиных сил, которая запускается посредством роботизированной КПП DSG обойдется в 981 000 рублей. За люксовую версию Skoda Rapid Monte Carlo придется раскошелиться от 879 000 до 1 022 000 рублей.